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Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка

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Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка - фото 1
Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Colin Stetson
Альбом (сингл)
Uzumaki
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка - фото 1
  • Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588475214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Colin Stetson
Альбом (сингл)
Uzumaki
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
1. Uzumaki, 2. Join Me In The Spiral, 3. The Eye Follows The Pattern, 4. Obsession, 5. For A Split Second, The Drifting Smoke, 6. Kirie And Shuichi, 7. Ruins Alive, 8. The Labyrinth, 9. Eerily In The Dark, 10. Hey! Are You Trying To Escape?!, 11. The Eternal Spiral, 12. Twisted Souls, 13. Medusa
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка

Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588475214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Colin Stetson
Альбом (сингл)
Uzumaki
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
1. Uzumaki, 2. Join Me In The Spiral, 3. The Eye Follows The Pattern, 4. Obsession, 5. For A Split Second, The Drifting Smoke, 6. Kirie And Shuichi, 7. Ruins Alive, 8. The Labyrinth, 9. Eerily In The Dark, 10. Hey! Are You Trying To Escape?!, 11. The Eternal Spiral, 12. Twisted Souls, 13. Medusa
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Colin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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