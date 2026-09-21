Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка
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Описание товара Александр Кнайфель - Три Степени Свободы (4620032918218) виниловая пластинка
Просветительский мультиплатформенный проект, посвященный музыке и советскому кино. Первая часть проекта рассказывала о наследии композитора Альфреда Шнитке, вторая часть была посвящена Олегу Каравайчуку. Третьим героем стал Александр Кнайфель — «петербуржец по национальности», композитор, классик отечественной культуры, чьи сочинения исполняются крупнейшими музыкантами в лучших залах Европы и Америки. Карандашами Александра Кнайфеля зафиксировано свыше 100 произведений во всех областях музыкального творчества. Мстислав Ростропович исполнял его «Восьмую главу» в сопровождении четырех хоров в шеститысячном Вашингтонском соборе, фрагмент его произведения взяли в свою композицию Pet Shop Boys… Он написал музыку к сорока фильмам и был во многом новатор, создавая фильмофоны, сквозные композиции, сразу же ориентируясь на их последующую жизнь вне кино. За его первым саундтреком «Айнана» (1979) охотился Девид Бирн, мечтая издать его на своем лейбле Luaka Bop.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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