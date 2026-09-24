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Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка

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Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка - фото 1
Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aco Bocina
Альбом (сингл)
Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre
Жанр
Классическая гитара
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка - фото 1
  • Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664915
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Загружаем...
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Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aco Bocina
Альбом (сингл)
Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre
Жанр
Классическая гитара
Трек-лист
Sonador ), Emocion ), Balkan Express ), Eine kleine Nachtmusik ), Improvisation n°1 ), Duet n°3 in E-minor ), Duet n°1 in E-minor ), Greek Medley ), Lagrimas de Estrellas ), Besame, Tocame )
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный музыкальный мир с виниловой пластинкой Aco Bocina / Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Limited Edition) на одном LP. Этот альбом обещает вам незабываемые мелодии, созданные под влиянием средиземноморской атмосферы и исполненные с неповторимым стилем. Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre - это настоящий музыкальный шедевр, который перенесет вас в мир искусства и красоты. Этот альбом заполнит ваше пространство звуками, наполненными страстью и теплом, и подарит вам уникальный музыкальный опыт. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Aco Bocina / Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre и добавить ее в свою коллекцию. Этот альбом станет настоящим украшением вашего аудиоархива и позволит вам насладиться изысканными мелодиями, прозвучавшими в знаменитом театре Bibiena.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aco Bocina
Альбом (сингл)
Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre
Жанр
Классическая гитара
Трек-лист
Sonador ), Emocion ), Balkan Express ), Eine kleine Nachtmusik ), Improvisation n°1 ), Duet n°3 in E-minor ), Duet n°1 in E-minor ), Greek Medley ), Lagrimas de Estrellas ), Besame, Tocame )
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Погрузитесь в уникальный музыкальный мир с виниловой пластинкой Aco Bocina / Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Limited Edition) на одном LP. Этот альбом обещает вам незабываемые мелодии, созданные под влиянием средиземноморской атмосферы и исполненные с неповторимым стилем. Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre - это настоящий музыкальный шедевр, который перенесет вас в мир искусства и красоты. Этот альбом заполнит ваше пространство звуками, наполненными страстью и теплом, и подарит вам уникальный музыкальный опыт. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Aco Bocina / Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre и добавить ее в свою коллекцию. Этот альбом станет настоящим украшением вашего аудиоархива и позволит вам насладиться изысканными мелодиями, прозвучавшими в знаменитом театре Bibiena.


Теги товара: Limited Edition
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Aco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audiophile Edition) (0796519950348) виниловая пластинка – стоимость товара 7930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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