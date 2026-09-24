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The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка

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The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 1
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 2
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 3
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 4
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 5
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 6
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 7
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 8
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 9
The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Flying Burrito Brothers
Альбом (сингл)
The Guilded Palace Of Sin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 5
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 6
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 7
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 8
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 9
  • The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка
7 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0684334915768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Flying Burrito Brothers
Альбом (сингл)
The Guilded Palace Of Sin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Christines Tune, Sin City, Right Woman, Dark End of the Street, My Uncle, Wheels, Juanita, Hot Burrito
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка

Виниловая пластинка The Flying Burrito Brothers / The Gilded Palace Of Sin (1LP) — это знаковое произведение, которое объединяет элементы кантри и рок-музыки, создавая уникальное звучание. Альбом стал важной вехой в музыкальной истории и до сих пор вдохновляет новых слушателей своим утонченным стилем и глубокими текстами. Это издание не только украсит вашу коллекцию, но и подарит незабываемые эмоции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу культовой музыки!

Отзывы о товаре The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0684334915768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Flying Burrito Brothers
Альбом (сингл)
The Guilded Palace Of Sin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Christines Tune, Sin City, Right Woman, Dark End of the Street, My Uncle, Wheels, Juanita, Hot Burrito
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка The Flying Burrito Brothers / The Gilded Palace Of Sin (1LP) — это знаковое произведение, которое объединяет элементы кантри и рок-музыки, создавая уникальное звучание. Альбом стал важной вехой в музыкальной истории и до сих пор вдохновляет новых слушателей своим утонченным стилем и глубокими текстами. Это издание не только украсит вашу коллекцию, но и подарит незабываемые эмоции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу культовой музыки!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить The Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue) (0684334915768) виниловая пластинка - по цене 7790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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