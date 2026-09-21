Anne Bisson - Four Seasons In Jazz: Live At Bernie's (Analogue) (coloured) (0619061502356) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anne Bisson Trio
Альбом (сингл)
Four Seasons In Jazz Live At Bernies
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692584
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Характеристики
Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Camilio
Barcode
[0619061502356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anne Bisson Trio
Альбом (сингл)
Four Seasons In Jazz Live At Bernies
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Трек-лист
I Can See Clearly Now, Summer Breeze, Summer Me, Winter Me, The Summer We Crossed Europe In The Rain, September In Montreal, September Song, Maybe September, Midnight Sun, Summer Wishes, Winter Dreams, Sinking Into The Future, Up Jumped Spring, Spring, Spring Can Really Hang You Up The Most
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anne Bisson - Four Seasons In Jazz: Live At Bernie's (Analogue) (coloured) (0619061502356) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Can See Clearly Now, Summer Breeze, Summer Me, Winter Me, The Summer We Crossed Europe In The Rain, September In Montreal, September Song, Maybe September, Midnight Sun, Summer Wishes, Winter Dreams, Sinking Into The Future, Up Jumped Spring, Spring, Spring Can Really Hang You Up The Most
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Camilio
Barcode
[0619061502356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anne Bisson Trio
Альбом (сингл)
Four Seasons In Jazz Live At Bernies
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Трек-лист
I Can See Clearly Now, Summer Breeze, Summer Me, Winter Me, The Summer We Crossed Europe In The Rain, September In Montreal, September Song, Maybe September, Midnight Sun, Summer Wishes, Winter Dreams, Sinking Into The Future, Up Jumped Spring, Spring, Spring Can Really Hang You Up The Most
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Can See Clearly Now, Summer Breeze, Summer Me, Winter Me, The Summer We Crossed Europe In The Rain, September In Montreal, September Song, Maybe September, Midnight Sun, Summer Wishes, Winter Dreams, Sinking Into The Future, Up Jumped Spring, Spring, Spring Can Really Hang You Up The Most
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Anne Bisson - Four Seasons In Jazz: Live At Bernie's (Analogue) (coloured) (0619061502356) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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