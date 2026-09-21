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Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка

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Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 1
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 2
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 3
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 4
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 5
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 6
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 7
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 8
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 9
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 10
Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Путь Наверх
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 1
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 2
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 3
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 4
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 5
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 6
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 7
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 8
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 9
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 10
  • Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708048
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Путь Наверх
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Путь Наверх, Я Не Сошёл С Ума, Грязь, Бесы, Дьявольский Зной, Castlevania, Я Свободен, Путь В Никуда, Следуй За Мной, Потерянный Рай, Беспечный Ангел, Герой Асфальта, Мёртвая Зона, Закат, Возьми Моё Сердце, Тореро, Машина Смерти, Воля И Разум
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка

Путь Наверх - юбилейное, ремастированное переиздание дебютного концертного альбома группы Кипелов, изначально выпущенного в 2003 году. Запись концертного выступления была осуществлена 24 мая 2003 года во Дворце спорта Юбилейный в Санкт-Петербурге. Альбом фактически является трибьютом, на концерте были исполнены композиции из репертуара группы Ария - 18 из 21 (в основном, написанные участниками группы), а также материал с совместного альбома Валерия Кипелова и Сергея Маврина Смутное время. Релиз представлен на двойном черном виниле в серии Кипелов XX. Кипелов - российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви. Лауреат премии MTV Russia Music Awards 2004 года как лучший рок-проект.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Путь Наверх
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Путь Наверх, Я Не Сошёл С Ума, Грязь, Бесы, Дьявольский Зной, Castlevania, Я Свободен, Путь В Никуда, Следуй За Мной, Потерянный Рай, Беспечный Ангел, Герой Асфальта, Мёртвая Зона, Закат, Возьми Моё Сердце, Тореро, Машина Смерти, Воля И Разум
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Путь Наверх - юбилейное, ремастированное переиздание дебютного концертного альбома группы Кипелов, изначально выпущенного в 2003 году. Запись концертного выступления была осуществлена 24 мая 2003 года во Дворце спорта Юбилейный в Санкт-Петербурге. Альбом фактически является трибьютом, на концерте были исполнены композиции из репертуара группы Ария - 18 из 21 (в основном, написанные участниками группы), а также материал с совместного альбома Валерия Кипелова и Сергея Маврина Смутное время. Релиз представлен на двойном черном виниле в серии Кипелов XX. Кипелов - российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви. Лауреат премии MTV Russia Music Awards 2004 года как лучший рок-проект.


Теги товара: Русский рок
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Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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