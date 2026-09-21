Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка
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Описание товара Кипелов - Путь Наверх (Ремастеринг 2022) (4640001405440) виниловая пластинка
Путь Наверх - юбилейное, ремастированное переиздание дебютного концертного альбома группы Кипелов, изначально выпущенного в 2003 году. Запись концертного выступления была осуществлена 24 мая 2003 года во Дворце спорта Юбилейный в Санкт-Петербурге. Альбом фактически является трибьютом, на концерте были исполнены композиции из репертуара группы Ария - 18 из 21 (в основном, написанные участниками группы), а также материал с совместного альбома Валерия Кипелова и Сергея Маврина Смутное время. Релиз представлен на двойном черном виниле в серии Кипелов XX. Кипелов - российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви. Лауреат премии MTV Russia Music Awards 2004 года как лучший рок-проект.
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Теги товара: Русский рок
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Теги товара: Русский рок
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