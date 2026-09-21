Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Жуки
Альбом (сингл)
Разное
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 708046
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6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Жуки
Альбом (сингл)
Разное
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Влечение, Окрошка, Батарейка, На Крыжополь поворот, Лариска, Танкист, Подруга друга, Йогурты, Хочется, Пойдём дружить, Клёво, Зуб, Властелин колец, Не спи за рулём, Болтик в гаечку, Полоса, Разлюбила, Властелин колец 2
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка
Альбом российской рок-группы «Жуки», выпущенный на виниле в формате 2 LP. Группа «Жуки» была популярна в 90-х годах и известна своими хитами, которые сочетали элементы рок-музыки и поп-музыки. Альбом «Разное» включает в себя различные песни, которые могут отражать разнообразие стилей и тематик, характерных для творчества группы.
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Теги товара: Русский рок
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Жуки
Альбом (сингл)
Разное
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Влечение, Окрошка, Батарейка, На Крыжополь поворот, Лариска, Танкист, Подруга друга, Йогурты, Хочется, Пойдём дружить, Клёво, Зуб, Властелин колец, Не спи за рулём, Болтик в гаечку, Полоса, Разлюбила, Властелин колец 2
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом российской рок-группы «Жуки», выпущенный на виниле в формате 2 LP. Группа «Жуки» была популярна в 90-х годах и известна своими хитами, которые сочетали элементы рок-музыки и поп-музыки. Альбом «Разное» включает в себя различные песни, которые могут отражать разнообразие стилей и тематик, характерных для творчества группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - стоимость товара 6290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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