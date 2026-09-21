Top.Mail.Ru
Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 1
Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 2
Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 3
Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Жуки
Альбом (сингл)
Разное
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 1
  • Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 2
  • Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 3
  • Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Жуки
Альбом (сингл)
Разное
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Влечение, Окрошка, Батарейка, На Крыжополь поворот, Лариска, Танкист, Подруга друга, Йогурты, Хочется, Пойдём дружить, Клёво, Зуб, Властелин колец, Не спи за рулём, Болтик в гаечку, Полоса, Разлюбила, Властелин колец 2
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка

Альбом российской рок-группы «Жуки», выпущенный на виниле в формате 2 LP. Группа «Жуки» была популярна в 90-х годах и известна своими хитами, которые сочетали элементы рок-музыки и поп-музыки. Альбом «Разное» включает в себя различные песни, которые могут отражать разнообразие стилей и тематик, характерных для творчества группы.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Жуки
Альбом (сингл)
Разное
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Влечение, Окрошка, Батарейка, На Крыжополь поворот, Лариска, Танкист, Подруга друга, Йогурты, Хочется, Пойдём дружить, Клёво, Зуб, Властелин колец, Не спи за рулём, Болтик в гаечку, Полоса, Разлюбила, Властелин колец 2
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом российской рок-группы «Жуки», выпущенный на виниле в формате 2 LP. Группа «Жуки» была популярна в 90-х годах и известна своими хитами, которые сочетали элементы рок-музыки и поп-музыки. Альбом «Разное» включает в себя различные песни, которые могут отражать разнообразие стилей и тематик, характерных для творчества группы.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жуки - Разное (4620032918676) виниловая пластинка - стоимость товара 6290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...