Описание товара Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (coloured) (0196587292812) виниловая пластинка

Ozzy Osbourne – Patient Number 9 (Crystal Clear) 2LP«Patient Number 9» — тринадцатый сольный студийный альбом английского хеви-метал исполнителя Оззи Осборна, вышедший 9 сентября 2022 года на лейбле Epic Records, спродюсировал релиз Эндрю Уотт. Издание на прозрачном виниле. Через четыре дня после выхода альбома «Ordinary Man» Осборн объявил, что начал работу над его продолжением, а Эндрю Уотт вернулся в качестве продюсера. 24 июня 2022 года лид-сингл и заглавный трек «Patient Number 9» с участием Джеффа Бека был выпущен вместе с сопроводительным музыкальным видео. Режиссёрами клипа выступили Тодд Макфарлейн и М. Вартелла. Клип стал первым в истории видео, в котором использовались нарисованные от руки иллюстрации Осборна. «Мои демоны были анимированы, и их можно увидеть во время гитарного соло Джеффа Бека в песне», — написал Осборн в Твиттере. Впоследствии трек дебютировал на первом месте в чарте Billboards Hot Hard Rock Songs, одновременно заняв 17 и 22 места в чартах Billboard’s Hot Rock Songs и Hot Rock &amp;amp;amp;amp;amp; Alternative Songs соответственно. В то же время Осборн официально анонсировал сам альбом, а также представил обложку, трек-лист и дату выхода. 22 июля был представлен второй сингл «Degradation Rules» с участием Тони Айомми. 5 сентября, за четыре дня до выхода альбома, был опубликован третий сингл «Nothing Feels Right» с участием Закка Уайлда. 7 сентября было объявлено, что Осборн выступит в перерыве шоу на открытии сезона НФЛ Лос-Анджелес Рэмс против Баффало Биллз (Green Bay Packers) 8 сентября в поддержку альбома. О?ззи О?сборн (англ. Ozzy Osbourne, настоящее имя — Джон Майкл О?сборн, англ. John Michael Osbourne, род. 3 декабря 1948, Marston Green, Бирмингем) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крёстный отец хэви-метала». После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Как член группы Black Sabbath Осборн внесён в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звёзд в Бирмингеме и на голливудской «Аллее славы». В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х годов принял участие в реалити-шоу «Семейка Осборнов» о своей жизни на канале MTV.