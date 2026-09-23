Volbeat - God Of Angels Trust (Picture) (602478229169) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
God Of Angels Trust
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732965
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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[602478229169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
God Of Angels Trust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Devils Are Awake, By A Monster's Hand, Acid Rain, Demonic Depression, In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom, Time Will Heal, Better Be Fueled Than Tamed, At The End Of The Sirens, Lonely Fields, Enlighten The Disorder (By A Monster's Hand Part 2)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Volbeat - God Of Angels Trust (Picture) (602478229169) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Devils Are Awake, By A Monster's Hand, Acid Rain, Demonic Depression, In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom, Time Will Heal, Better Be Fueled Than Tamed, At The End Of The Sirens, Lonely Fields, Enlighten The Disorder (By A Monster's Hand Part 2)
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[602478229169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
God Of Angels Trust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Devils Are Awake, By A Monster's Hand, Acid Rain, Demonic Depression, In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom, Time Will Heal, Better Be Fueled Than Tamed, At The End Of The Sirens, Lonely Fields, Enlighten The Disorder (By A Monster's Hand Part 2)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Devils Are Awake, By A Monster's Hand, Acid Rain, Demonic Depression, In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom, Time Will Heal, Better Be Fueled Than Tamed, At The End Of The Sirens, Lonely Fields, Enlighten The Disorder (By A Monster's Hand Part 2)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Volbeat - God Of Angels Trust (Picture) (602478229169) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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