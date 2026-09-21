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Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка

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Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка - фото 1
Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Vile Luxury
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка - фото 1
  • Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588664311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Vile Luxury
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Swarming Opulence, Lower World, Gotham Luxe, Chernobyl Blues, Cosmopolis, Mother Machine, The Filth, Luxury In Death
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка

Альбом американской прогрессивной дэт-метал-группы Imperial Triumphant, выпущенный в 2018 году. Альбом получил признание за свою уникальную комбинацию жанров, включая элементы джаза, авангарда и экспериментального метала.

Отзывы о товаре Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588664311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Vile Luxury
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Swarming Opulence, Lower World, Gotham Luxe, Chernobyl Blues, Cosmopolis, Mother Machine, The Filth, Luxury In Death
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом американской прогрессивной дэт-метал-группы Imperial Triumphant, выпущенный в 2018 году. Альбом получил признание за свою уникальную комбинацию жанров, включая элементы джаза, авангарда и экспериментального метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Imperial Triumphant - Vile Luxury (Redux 1924) (coloured) (0196588664311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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