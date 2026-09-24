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Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка

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Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка - фото 1
Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Monster Movie
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887000414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Monster Movie
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Father Cannot Yell, Mary, Mary, So Contrary, Outside My Door, B Yoo Doo Right
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом краут-рок-группы Can, вышедший в 1969 году. Альбом объединяет в себе элементы психоделического рока, блюза, фри-джаза, этнической музыки. Также, во вводном треке «Father Cannot Yell» особенно заметно влияние Velvet Underground. Импровизационный подход, эксперименты с обработкой звука и наложением различных звуковых эффектов впоследствии станут основополагающими для дальнейших альбомов группы начала 1970-х.

Отзывы о товаре Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887000414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Monster Movie
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Father Cannot Yell, Mary, Mary, So Contrary, Outside My Door, B Yoo Doo Right
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Описание
Дебютный студийный альбом краут-рок-группы Can, вышедший в 1969 году. Альбом объединяет в себе элементы психоделического рока, блюза, фри-джаза, этнической музыки. Также, во вводном треке «Father Cannot Yell» особенно заметно влияние Velvet Underground. Импровизационный подход, эксперименты с обработкой звука и наложением различных звуковых эффектов впоследствии станут основополагающими для дальнейших альбомов группы начала 1970-х.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Monster Movie (4015887000414) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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