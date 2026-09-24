Kadavar - Kadavar (Box) (7421123087243) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Kadavar
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707932
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Характеристики
Бренд
Robotor Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Robotor Records
Barcode
[7421123087243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Kadavar
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All Our Thoughts, Black Sun, Forgotten Past, Goddess Of Dawn, Creature Of The Demon, Purple Sage, Forgotten Past (Demo), Black Sun (Demo), Living In Your Head, Tomorrow’s Dead, Broken Wings, The Man I Shot, Forgotten Past (Demo), Black Sun (Demo), MammutTigerWolf” Documentary
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотоальбом
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kadavar - Kadavar (Box) (7421123087243) виниловая пластинка
Демо-диск в составе бокса был и остается обязательным приобретением. 2010 год, Тигр, Люпус и Маммут записывают несколько песен и записывают их на CD. В центре занятости в Берлине, внизу, в маленькой копировальной мастерской, они копируют обложку. Они вкладывают копию в руки каждого парня с длинными волосами, которого встречают в это время: первые записи Kadavar. Диск никогда не переиздавался и не распространялся в таком виде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Robotor Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Robotor Records
Barcode
[7421123087243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Kadavar
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All Our Thoughts, Black Sun, Forgotten Past, Goddess Of Dawn, Creature Of The Demon, Purple Sage, Forgotten Past (Demo), Black Sun (Demo), Living In Your Head, Tomorrow’s Dead, Broken Wings, The Man I Shot, Forgotten Past (Demo), Black Sun (Demo), MammutTigerWolf” Documentary
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотоальбом
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Демо-диск в составе бокса был и остается обязательным приобретением. 2010 год, Тигр, Люпус и Маммут записывают несколько песен и записывают их на CD. В центре занятости в Берлине, внизу, в маленькой копировальной мастерской, они копируют обложку. Они вкладывают копию в руки каждого парня с длинными волосами, которого встречают в это время: первые записи Kadavar. Диск никогда не переиздавался и не распространялся в таком виде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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