Archive - Call To Arms & Angels (Box) (coloured) (5400863065966) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Call To Arms & Angels
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб.
В наличии
Код товара: 707178
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14 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863065966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Call To Arms & Angels
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ghosts, Mr Daisy, Fear There & Everywhere, Numbers, Shouting Within, Night People, Picking Up Pieces, Fall Outside, Daytime Coma, Head Heavy, Enemy, Every Single Day, Freedom, All That I Have, Frying Paint, We Are the Same, Alive, S Alright, The Crown 2 Gold, Super 8, Zeitgeist, It is and It Isnt, Digging Holes, Is This Me, My Window, Throwing Stars
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Archive - Call To Arms & Angels (Box) (coloured) (5400863065966) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ghosts, Mr Daisy, Fear There & Everywhere, Numbers, Shouting Within, Night People, Picking Up Pieces, Fall Outside, Daytime Coma, Head Heavy, Enemy, Every Single Day, Freedom, All That I Have, Frying Paint, We Are the Same, Alive, S Alright, The Crown 2 Gold, Super 8, Zeitgeist, It is and It Isnt, Digging Holes, Is This Me, My Window, Throwing Stars
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863065966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Call To Arms & Angels
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ghosts, Mr Daisy, Fear There & Everywhere, Numbers, Shouting Within, Night People, Picking Up Pieces, Fall Outside, Daytime Coma, Head Heavy, Enemy, Every Single Day, Freedom, All That I Have, Frying Paint, We Are the Same, Alive, S Alright, The Crown 2 Gold, Super 8, Zeitgeist, It is and It Isnt, Digging Holes, Is This Me, My Window, Throwing Stars
ТНВЭД
8523809900
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Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ghosts, Mr Daisy, Fear There & Everywhere, Numbers, Shouting Within, Night People, Picking Up Pieces, Fall Outside, Daytime Coma, Head Heavy, Enemy, Every Single Day, Freedom, All That I Have, Frying Paint, We Are the Same, Alive, S Alright, The Crown 2 Gold, Super 8, Zeitgeist, It is and It Isnt, Digging Holes, Is This Me, My Window, Throwing Stars
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Archive - Call To Arms & Angels (Box) (coloured) (5400863065966) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 14060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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