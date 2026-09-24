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Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка

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Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 1
Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 2
Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 3
Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 4
Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 5
Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
Power Rarities
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 1
  • Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 2
  • Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 3
  • Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 4
  • Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 5
  • Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records (2)
Barcode
[0603497821396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
Power Rarities
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
High Rollers (Remix), Power (Remix), The Hunted Child (Remix), Colors (12 Remix), Im Your Pusher (Instrumental), Girls L.G.B.N.A.F. (Instrumental), Power (Instrumental), Colors (Instrumental)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный Ice-T, который включает в себя редкие и ранее не издававшиеся треки, а также различные версии песен из его дискографии. Ice-T — один из пионеров хип-хопа и рэп-культуры, известный своими социально значимыми текстами и влиянием на жанр.

Отзывы о товаре Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records (2)
Barcode
[0603497821396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
Power Rarities
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
High Rollers (Remix), Power (Remix), The Hunted Child (Remix), Colors (12 Remix), Im Your Pusher (Instrumental), Girls L.G.B.N.A.F. (Instrumental), Power (Instrumental), Colors (Instrumental)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, выпущенный Ice-T, который включает в себя редкие и ранее не издававшиеся треки, а также различные версии песен из его дискографии. Ice-T — один из пионеров хип-хопа и рэп-культуры, известный своими социально значимыми текстами и влиянием на жанр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ice-T - Power Rarities (coloured) (0603497821396) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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