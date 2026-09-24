Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 707864
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629685386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Believe, More Than Misery, In The Silence, Too Late, The Sound, Six Feet Down, Silhouettes, Guiding Light, Hate Me, Better Way Out
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка
Дебютный альбом британской пост-хардкор группы Caskets, выпущенный в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы за свою эмоциональную глубину и музыкальное разнообразие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629685386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Believe, More Than Misery, In The Silence, Too Late, The Sound, Six Feet Down, Silhouettes, Guiding Light, Hate Me, Better Way Out
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Дебютный альбом британской пост-хардкор группы Caskets, выпущенный в 2021 году. Альбом получил положительные отзывы за свою эмоциональную глубину и музыкальное разнообразие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Caskets - Reflections (coloured) (4065629685386) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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