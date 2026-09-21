Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Antonio Pinto–Opening, Amy Winehouse–Stronger Than Me, Antonio Pinto–Poetic Finale, Amy Winehouse–What Is It About Men (Live @ North Sea Jazz Festival), Antonio Pinto–Walk, Amy Winehouse–Some Unholy War (Downtempo Version), Antonio Pinto–Holiday Texts, Antonio Pinto–Kidnapping Amy, Amy Winehouse–Like Smoke (Demo), Amy Winehouse–Tears Dry On Their Own, Antonio Pinto–Seperacao Fotos, Strange Cargo–The Name Of The Wave, Amy Winehouse–Back To Black (Acapella / Album Medley), Antonio Pinto–Cynthia, Amy Winehouse–Rehab (Live On Jools Holland), Antonio Pinto–In The Studio, Amy Winehouse–We're Still Friends (Live @ Union Chapel), Antonio Pinto–Amy Lives, Amy Winehouse–Love Is A Losing Game (Live @ Mercury Awards), Antonio Pinto–Arrested, Amy Winehouse, Tony Bennett–Body And Soul, Antonio Pinto–Amy Forever, Amy Winehouse–Valerie (Live @ BBC)
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