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Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка

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Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 1
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 2
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 3
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 4
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 5
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 6
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 7
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 8
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 9
Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
AMY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 5
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 6
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 7
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 8
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 9
  • Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707788
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Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602547657398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
AMY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Antonio Pinto–Opening, Amy Winehouse–Stronger Than Me, Antonio Pinto–Poetic Finale, Amy Winehouse–What Is It About Men (Live @ North Sea Jazz Festival), Antonio Pinto–Walk, Amy Winehouse–Some Unholy War (Downtempo Version), Antonio Pinto–Holiday Texts, Antonio Pinto–Kidnapping Amy, Amy Winehouse–Like Smoke (Demo), Amy Winehouse–Tears Dry On Their Own, Antonio Pinto–Seperacao Fotos, Strange Cargo–The Name Of The Wave, Amy Winehouse–Back To Black (Acapella / Album Medley), Antonio Pinto–Cynthia, A
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Antonio Pinto–Opening, Amy Winehouse–Stronger Than Me, Antonio Pinto–Poetic Finale, Amy Winehouse–What Is It About Men (Live @ North Sea Jazz Festival), Antonio Pinto–Walk, Amy Winehouse–Some Unholy War (Downtempo Version), Antonio Pinto–Holiday Texts, Antonio Pinto–Kidnapping Amy, Amy Winehouse–Like Smoke (Demo), Amy Winehouse–Tears Dry On Their Own, Antonio Pinto–Seperacao Fotos, Strange Cargo–The Name Of The Wave, Amy Winehouse–Back To Black (Acapella / Album Medley), Antonio Pinto–Cynthia, Amy Winehouse–Rehab (Live On Jools Holland), Antonio Pinto–In The Studio, Amy Winehouse–We're Still Friends (Live @ Union Chapel), Antonio Pinto–Amy Lives, Amy Winehouse–Love Is A Losing Game (Live @ Mercury Awards), Antonio Pinto–Arrested, Amy Winehouse, Tony Bennett–Body And Soul, Antonio Pinto–Amy Forever, Amy Winehouse–Valerie (Live @ BBC)

Отзывы о товаре Amy Winehouse - AMY (0602547657398) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602547657398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
AMY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Antonio Pinto–Opening, Amy Winehouse–Stronger Than Me, Antonio Pinto–Poetic Finale, Amy Winehouse–What Is It About Men (Live @ North Sea Jazz Festival), Antonio Pinto–Walk, Amy Winehouse–Some Unholy War (Downtempo Version), Antonio Pinto–Holiday Texts, Antonio Pinto–Kidnapping Amy, Amy Winehouse–Like Smoke (Demo), Amy Winehouse–Tears Dry On Their Own, Antonio Pinto–Seperacao Fotos, Strange Cargo–The Name Of The Wave, Amy Winehouse–Back To Black (Acapella / Album Medley), Antonio Pinto–Cynthia, A
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Antonio Pinto–Opening, Amy Winehouse–Stronger Than Me, Antonio Pinto–Poetic Finale, Amy Winehouse–What Is It About Men (Live @ North Sea Jazz Festival), Antonio Pinto–Walk, Amy Winehouse–Some Unholy War (Downtempo Version), Antonio Pinto–Holiday Texts, Antonio Pinto–Kidnapping Amy, Amy Winehouse–Like Smoke (Demo), Amy Winehouse–Tears Dry On Their Own, Antonio Pinto–Seperacao Fotos, Strange Cargo–The Name Of The Wave, Amy Winehouse–Back To Black (Acapella / Album Medley), Antonio Pinto–Cynthia, Amy Winehouse–Rehab (Live On Jools Holland), Antonio Pinto–In The Studio, Amy Winehouse–We're Still Friends (Live @ Union Chapel), Antonio Pinto–Amy Lives, Amy Winehouse–Love Is A Losing Game (Live @ Mercury Awards), Antonio Pinto–Arrested, Amy Winehouse, Tony Bennett–Body And Soul, Antonio Pinto–Amy Forever, Amy Winehouse–Valerie (Live @ BBC)
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