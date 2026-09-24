Alexandre Tharaud - Bach (5021732426741) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Bach
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 707772
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732426741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Bach
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Keyboard Concerto, BWV 974 - II. Adagio (After Marcellos Oboe Concerto in D Minor), Lute Suite in E Minor, BWV 996 - V. Bourr?e (Transcr. Tharaud for Piano), Matth?us-Passion, BWV 244, Pt. 1 - No. 15, Choral. Erkenne mich, mein H?ter (Transcr. Wiener for Piano), Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 - II. Siciliano (Transcr. Tharaud for Piano) Pr?lude, Sarabande, Menuet, Courante, Allemande, Gigue Matth?us-Passion, BWV 244, Pt. 2 - No. 49, Aria. Aus Liebe will mein Heiland sterben (Transcr. Tha
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alexandre Tharaud - Bach (5021732426741) виниловая пластинка
Александр Тарауд — французский пианист, известный своими интерпретациями классической музыки, включая произведения Иоганна Себастьяна Баха. Его альбомы часто выделяются изысканностью исполнения и глубоким пониманием музыкального материала. Когда речь идет о Бахе, Тарауд может исполнять как сольные произведения для клавира, так и транскрипции других композиций. Его подход к музыке Баха может включать в себя использование исторически информированных практик, что позволяет ему передать аутентичное звучание произведений композитора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732426741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Bach
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Keyboard Concerto, BWV 974 - II. Adagio (After Marcellos Oboe Concerto in D Minor), Lute Suite in E Minor, BWV 996 - V. Bourr?e (Transcr. Tharaud for Piano), Matth?us-Passion, BWV 244, Pt. 1 - No. 15, Choral. Erkenne mich, mein H?ter (Transcr. Wiener for Piano), Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 - II. Siciliano (Transcr. Tharaud for Piano) Pr?lude, Sarabande, Menuet, Courante, Allemande, Gigue Matth?us-Passion, BWV 244, Pt. 2 - No. 49, Aria. Aus Liebe will mein Heiland sterben (Transcr. Tha
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Александр Тарауд — французский пианист, известный своими интерпретациями классической музыки, включая произведения Иоганна Себастьяна Баха. Его альбомы часто выделяются изысканностью исполнения и глубоким пониманием музыкального материала. Когда речь идет о Бахе, Тарауд может исполнять как сольные произведения для клавира, так и транскрипции других композиций. Его подход к музыке Баха может включать в себя использование исторически информированных практик, что позволяет ему передать аутентичное звучание произведений композитора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alexandre Tharaud - Bach (5021732426741) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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