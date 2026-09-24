Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker Re:imagined
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 707760
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475440253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker Re:imagined
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joel Culpepper–Silver Lining, Eloise–That Old Feeling, Sarah Kang–I’m Old Fashioned, Ella Hohnen-Ford–I Get Along Without You Very Well
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка
Альбом, выпущенный в 2021 году, который представляет собой переосмысление музыки легендарного джазового трубача Чета Бейкера. В этом проекте различные современные артисты и музыканты интерпретируют и переосмысляют классические композиции Бейкера, создавая новые версии его известных произведений. Альбом включает в себя разнообразные стили и подходы, что позволяет по-новому взглянуть на наследие Бейкера и его влияние на современную музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475440253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker Re:imagined
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joel Culpepper–Silver Lining, Eloise–That Old Feeling, Sarah Kang–I’m Old Fashioned, Ella Hohnen-Ford–I Get Along Without You Very Well
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Альбом, выпущенный в 2021 году, который представляет собой переосмысление музыки легендарного джазового трубача Чета Бейкера. В этом проекте различные современные артисты и музыканты интерпретируют и переосмысляют классические композиции Бейкера, создавая новые версии его известных произведений. Альбом включает в себя разнообразные стили и подходы, что позволяет по-новому взглянуть на наследие Бейкера и его влияние на современную музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Chet Baker - Re:imagined (coloured) (0602475440253) виниловая пластинка – стоимость товара 4310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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