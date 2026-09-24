Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Icon
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 707707
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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602465951837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Icon
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Collar Man (Long Nights), Come Sail Away, Babe, Mr. Roboto, Fooling Yourself (The Angry Young Man), Lorelei, Renegade, Too Much Time On My Hands, Mademoiselle, Snowblind, Lady, Show Me The Way
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка
Альбом группы Styx, выпущенный в 1996 году. Он представляет собой сборник лучших хитов группы и включает в себя известные песни, которые стали классикой рок-музыки. Styx известны своим уникальным сочетанием прогрессивного рока, хард-рока и элементов поп-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602465951837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Icon
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Collar Man (Long Nights), Come Sail Away, Babe, Mr. Roboto, Fooling Yourself (The Angry Young Man), Lorelei, Renegade, Too Much Time On My Hands, Mademoiselle, Snowblind, Lady, Show Me The Way
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом группы Styx, выпущенный в 1996 году. Он представляет собой сборник лучших хитов группы и включает в себя известные песни, которые стали классикой рок-музыки. Styx известны своим уникальным сочетанием прогрессивного рока, хард-рока и элементов поп-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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