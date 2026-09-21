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Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue

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Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 1
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 2
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 3
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 4
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 5
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 6
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 7
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 8
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 9
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 10
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 11
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 12
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 13
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 14
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 15
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 16
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 17
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 18
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 19
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 20
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 21
Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y73
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
HiSilicon Kirin 710
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество основных (тыловых) камер
1
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 11
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 12
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 13
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 14
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 15
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 16
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 17
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 18
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 19
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 20
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 21
  • Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707583
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y73
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
HiSilicon Kirin 710
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
1
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue

HUAWEI nova Y73 — это стильный смартфон с большим экраном. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 1604x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 12, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Основная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6620 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova Y73 8/256Gb (51098GPG) Blue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y73
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
HiSilicon Kirin 710
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Развернуть
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
1
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI nova Y73 — это стильный смартфон с большим экраном. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 1604x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 12, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Основная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6620 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Доставка
Отзывы


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