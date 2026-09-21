Counting Crows - Recovering The Satellites (0602557097603) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Counting Crows
Альбом (сингл)
Recovering The Satellites
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707272
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557097603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Counting Crows
Альбом (сингл)
Recovering The Satellites
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Catapult, Angels Of The Silences, Daylight Fading, Im Not Sleeping, Goodnight Elisabeth Children In Bloom, Have You Seen Me Latelyx, Millers Angels, Another Horsedreamers Blues, Recovering The Satellites, Monkey, Mercury, A Long December, Walkaways
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Counting Crows - Recovering The Satellites (0602557097603) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Catapult, Angels Of The Silences, Daylight Fading, Im Not Sleeping, Goodnight Elisabeth Children In Bloom, Have You Seen Me Latelyx, Millers Angels, Another Horsedreamers Blues, Recovering The Satellites, Monkey, Mercury, A Long December, Walkaways
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557097603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Counting Crows
Альбом (сингл)
Recovering The Satellites
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Catapult, Angels Of The Silences, Daylight Fading, Im Not Sleeping, Goodnight Elisabeth Children In Bloom, Have You Seen Me Latelyx, Millers Angels, Another Horsedreamers Blues, Recovering The Satellites, Monkey, Mercury, A Long December, Walkaways
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Catapult, Angels Of The Silences, Daylight Fading, Im Not Sleeping, Goodnight Elisabeth Children In Bloom, Have You Seen Me Latelyx, Millers Angels, Another Horsedreamers Blues, Recovering The Satellites, Monkey, Mercury, A Long December, Walkaways
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