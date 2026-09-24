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Bastille - & (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bastille - & (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка

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Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 1
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 2
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 3
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 4
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 5
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 6
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 7
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 8
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 9
Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bastille
Альбом (сингл)
&
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 1
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 2
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 3
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 4
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 5
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 6
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 7
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 8
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 9
  • Bastille - &amp; (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692322
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bastille - & (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602468033721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bastille
Альбом (сингл)
&
Трек-лист
Intros & Narrators, Eve & Paradise Lost, Emily & Her Penthouse in the Sky, Blue Sky & the Painter, Leonard & Marianne, Marie & Polonium, Red Wine & Wilde, Season & Narcissus, Drawbridge & the Baroness, The Soprano & Her Midnight Wonderings, Essie & Paul, Mademoiselle & the Nunnery Blaze, Zheng Yi Sao & Questions for Her, Telegraph Road 1977 & 2024
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bastille - & (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка

Английская инди-поп- группа Bastille возвращается в 2024 году с новым альбомом под названием &amp;amp;!. Издание на цветном виниле.. «&amp;amp;» (амперсанд) — это название нового альбома проекта Bastille Дэна Смита, сборника песен-историй, которые переплетают жизни и обширные миры поразительных людей. Поэты и художники, антропологи и ученые, персонажи религии и мифов, аутсайдеры и первопроходцы — все оживают здесь, в звуковых мирах, подпитываемых новыми коллаборациями, ослепительными аранжировками и заразительным духом музыкальной свободы. «&amp;amp;» — это сборник песен о том, как смотреть на мир, растворяться в других жизнях, а не в себе, и о человечности. Дэн говорит об альбоме: Я хотел сделать прекрасную коллекцию песен-историй - с участием жизней разных интересных людей - чтобы поговорить о жизни, моей жизни и человеческом опыте. Эта коллекция треков звучит интимно, органично и отличается от того, что люди могут ожидать, и я очень горжусь результатом.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bastille - & (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602468033721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bastille
Альбом (сингл)
&
Трек-лист
Intros & Narrators, Eve & Paradise Lost, Emily & Her Penthouse in the Sky, Blue Sky & the Painter, Leonard & Marianne, Marie & Polonium, Red Wine & Wilde, Season & Narcissus, Drawbridge & the Baroness, The Soprano & Her Midnight Wonderings, Essie & Paul, Mademoiselle & the Nunnery Blaze, Zheng Yi Sao & Questions for Her, Telegraph Road 1977 & 2024
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Английская инди-поп- группа Bastille возвращается в 2024 году с новым альбомом под названием &amp;amp;!. Издание на цветном виниле.. «&amp;amp;» (амперсанд) — это название нового альбома проекта Bastille Дэна Смита, сборника песен-историй, которые переплетают жизни и обширные миры поразительных людей. Поэты и художники, антропологи и ученые, персонажи религии и мифов, аутсайдеры и первопроходцы — все оживают здесь, в звуковых мирах, подпитываемых новыми коллаборациями, ослепительными аранжировками и заразительным духом музыкальной свободы. «&amp;amp;» — это сборник песен о том, как смотреть на мир, растворяться в других жизнях, а не в себе, и о человечности. Дэн говорит об альбоме: Я хотел сделать прекрасную коллекцию песен-историй - с участием жизней разных интересных людей - чтобы поговорить о жизни, моей жизни и человеческом опыте. Эта коллекция треков звучит интимно, органично и отличается от того, что люди могут ожидать, и я очень горжусь результатом.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bastille - & (coloured) (0602468033721) виниловая пластинка - купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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