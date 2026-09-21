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Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка

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Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 1
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 2
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 3
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 4
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 5
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 6
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 7
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 8
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 9
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 10
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 11
Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Positions
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 1
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 2
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 3
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 4
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 5
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 6
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 7
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 8
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 9
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 10
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 11
  • Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707214
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Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602435450902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Positions
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shut Up, 34+35, Motive, Just Like Magic, Off The Table Six Thirty, Safety Net, My Hair, Nasty, West Side, Love Language, Positions, Obvious, POV
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка

Positions - переиздание студийного альбома 2020 года исполнительницы Арианы Гранде. Альбом дебютировал на первом месте в хит-парадах США, Великобритании, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии. Все 14 треков вошли в американский хит-парад Billboard Hot 100, два из которых в десятку лучших top-10, включая лид-сингл Positions, который стал пятым чарттоппером Гранде. Релиз представлен на цветном виниле. Ариана Гранде-Бутера - американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу Виктория-победительница. В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом Yours Truly, дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня The Way с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, My Everything (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам Problem, Break Free, Bang Bang и Love Me Harder. C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный The Honeymoon Tour. В 2016 году Ариана выпустила альбом Dangerous Woman (2016, 2-е место в США), клип на сингл Side To Side с данного альбома имеет более миллиарда просмотров на YouTube. В следующем году певица отправилась в мировое турне Dangerous Woman Tour. Следующий альбом - Sweetener - вышел в 2018 году и занял 1-е место в США. Альбом был признан Американской академией звукозаписи лучшим поп-альбомом 2018 года. Через несколько месяцев после релиза альбома Sweetener, Ариана Гранде выпустила альбом Thank U, Next (2019), который так же занял первую строчку американского чарта Billboard 200.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602435450902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Positions
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shut Up, 34+35, Motive, Just Like Magic, Off The Table Six Thirty, Safety Net, My Hair, Nasty, West Side, Love Language, Positions, Obvious, POV
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Positions - переиздание студийного альбома 2020 года исполнительницы Арианы Гранде. Альбом дебютировал на первом месте в хит-парадах США, Великобритании, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии. Все 14 треков вошли в американский хит-парад Billboard Hot 100, два из которых в десятку лучших top-10, включая лид-сингл Positions, который стал пятым чарттоппером Гранде. Релиз представлен на цветном виниле. Ариана Гранде-Бутера - американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу Виктория-победительница. В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом Yours Truly, дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня The Way с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, My Everything (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам Problem, Break Free, Bang Bang и Love Me Harder. C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный The Honeymoon Tour. В 2016 году Ариана выпустила альбом Dangerous Woman (2016, 2-е место в США), клип на сингл Side To Side с данного альбома имеет более миллиарда просмотров на YouTube. В следующем году певица отправилась в мировое турне Dangerous Woman Tour. Следующий альбом - Sweetener - вышел в 2018 году и занял 1-е место в США. Альбом был признан Американской академией звукозаписи лучшим поп-альбомом 2018 года. Через несколько месяцев после релиза альбома Sweetener, Ариана Гранде выпустила альбом Thank U, Next (2019), который так же занял первую строчку американского чарта Billboard 200.


Теги товара: Цветной винил
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