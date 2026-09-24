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Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка

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Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - фото 2
Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - фото 3
Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helmet
Альбом (сингл)
Meantime
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - фото 1
  • Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - фото 2
  • Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - фото 3
  • Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602557563597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helmet
Альбом (сингл)
Meantime
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In The Meantime, Ironhead, Give It, Unsung, Turned Out He Feels Bad, Better, You Borrowed, FBLA II, Role Model
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка

Meantime - второй студийный альбом американской группы Helmet, выпущенный 23 июня 1992 года на лейбле Interscope Records. Несмотря на то, что первоначально он не достиг коммерческого успеха, заняв 68-е место в чарте Billboard 200, альбом был хорошо принят музыкальными критиками и считается влиятельным альбом метал жанра. Альбом был продан тиражом более 2 миллионов копий по всему миру. Переиздание 2017 года. Helmet — американская рок-группа из Нью-Йорка, основанная в 1989 году Пейджем Хамильтоном, который стал вокалистом и гитаристом группы. За своё существование состав коллектива часто менялся. Пейдж Хамильтон является единственным участником группы, который входил в состав с самого начала. За своё существование выпустили восемь студийных альбомов и два альбома-сборника. Группа получила известность благодаря альбому Meantime 1992 года и синглам Unsung и In the Meantime. Выпустив четыре альбома, Helmet распались в 1998 году, но воссоединились в 2004 году.

Отзывы о товаре Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602557563597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helmet
Альбом (сингл)
Meantime
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In The Meantime, Ironhead, Give It, Unsung, Turned Out He Feels Bad, Better, You Borrowed, FBLA II, Role Model
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Meantime - второй студийный альбом американской группы Helmet, выпущенный 23 июня 1992 года на лейбле Interscope Records. Несмотря на то, что первоначально он не достиг коммерческого успеха, заняв 68-е место в чарте Billboard 200, альбом был хорошо принят музыкальными критиками и считается влиятельным альбом метал жанра. Альбом был продан тиражом более 2 миллионов копий по всему миру. Переиздание 2017 года. Helmet — американская рок-группа из Нью-Йорка, основанная в 1989 году Пейджем Хамильтоном, который стал вокалистом и гитаристом группы. За своё существование состав коллектива часто менялся. Пейдж Хамильтон является единственным участником группы, который входил в состав с самого начала. За своё существование выпустили восемь студийных альбомов и два альбома-сборника. Группа получила известность благодаря альбому Meantime 1992 года и синглам Unsung и In the Meantime. Выпустив четыре альбома, Helmet распались в 1998 году, но воссоединились в 2004 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helmet - Meantime (0602557563597) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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