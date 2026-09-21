Наушники Edifier W800BT Pro Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Edifier W800BT Pro Black
Edifier W800BT Pro - полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением. 40-миллиметровый динамический драйвер обеспечивает широкую звуковую сцену и мощные басы, а диафрагма с титановым покрытием гарантирует чистые и прозрачные средние и высокие частоты, делая каждое прослушивание чистым и приятным. Усовершенствованная гибридная технология активного шумоподавления в сочетании с усовершенствованной конструкцией полноразмерных наушников обеспечивает превосходное пассивное шумоподавление и достигает глубины шумоподавления до -44 дБ, позволяя вам погрузиться в мир музыки в любое время и в любом месте. Благодаря низкой задержке в 0.06 секунды и игровым звуковым эффектам достигается аудиовизуальная синхронизация, что обеспечивает вам захватывающий игровой процесс. Благодаря встроенному аккумулятору большой емкости и чипсету с низким энергопотреблением он обеспечивает до 45 часов непрерывного воспроизведения музыки с отключенной функцией шумоподавления, гарантируя длительное удобство.
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