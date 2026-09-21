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Наушники Hoco ES56 White купить с доставкой в Москве
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Наушники Hoco ES56 White

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Наушники Hoco ES56 White - фото 13
Наушники Hoco ES56 White - фото 14
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Наушники Hoco ES56 White - фото 16
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Наушники Hoco ES56 White - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 1
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 2
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 3
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 4
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 5
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 6
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 7
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 8
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 9
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 10
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 11
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 12
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 13
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 14
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 15
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 16
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 17
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 18
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 19
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 20
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 21
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 22
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 23
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 24
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 25
  • Наушники Hoco ES56 White - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706235
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Hoco ES56 White

Наушники TWS Hoco ES56 обеспечивают комфортное прослушивание музыки благодаря плотному прилеганию и отсутствию проводов. Они оснащены технологией Bluetooth 5.0, которая обеспечивает стабильное соединение и передачу звука без задержек. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 4 ч непрерывного прослушивания музыки, а кейс позволяет зарядить наушники при хранении. TWS Hoco ES56 защищены от влаги и пота, поэтому вы можете использовать их во время занятий спортом или активного отдыха. Сенсорное управление позволяет легко управлять звонками, музыкой и громкостью, не доставая телефон из кармана.

Отзывы о товаре Наушники Hoco ES56 White




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS Hoco ES56 обеспечивают комфортное прослушивание музыки благодаря плотному прилеганию и отсутствию проводов. Они оснащены технологией Bluetooth 5.0, которая обеспечивает стабильное соединение и передачу звука без задержек. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 4 ч непрерывного прослушивания музыки, а кейс позволяет зарядить наушники при хранении. TWS Hoco ES56 защищены от влаги и пота, поэтому вы можете использовать их во время занятий спортом или активного отдыха. Сенсорное управление позволяет легко управлять звонками, музыкой и громкостью, не доставая телефон из кармана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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