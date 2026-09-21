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Наушники Edifier W830NB Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Edifier W830NB Black

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Наушники Edifier W830NB Black - фото 1
Наушники Edifier W830NB Black - фото 2
Наушники Edifier W830NB Black - фото 3
Наушники Edifier W830NB Black - фото 4
Наушники Edifier W830NB Black - фото 5
Наушники Edifier W830NB Black - фото 6
Наушники Edifier W830NB Black - фото 7
Наушники Edifier W830NB Black - фото 8
Наушники Edifier W830NB Black - фото 9
Наушники Edifier W830NB Black - фото 10
Наушники Edifier W830NB Black - фото 11
Наушники Edifier W830NB Black - фото 12
Наушники Edifier W830NB Black - фото 13
Наушники Edifier W830NB Black - фото 14
Наушники Edifier W830NB Black - фото 15
Наушники Edifier W830NB Black - фото 16
Наушники Edifier W830NB Black - фото 17
Наушники Edifier W830NB Black - фото 18
Наушники Edifier W830NB Black - фото 19
Наушники Edifier W830NB Black - фото 20
Наушники Edifier W830NB Black - фото 21
Наушники Edifier W830NB Black - фото 22
Наушники Edifier W830NB Black - фото 23
Наушники Edifier W830NB Black - фото 24
Наушники Edifier W830NB Black - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 1
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 2
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 3
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 4
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 5
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 6
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 7
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 8
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 9
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 10
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 11
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 12
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 13
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 14
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 15
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 16
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 17
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 18
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 19
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 20
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 21
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 22
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 23
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 24
  • Наушники Edifier W830NB Black - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706231
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
529

Описание товара Наушники Edifier W830NB Black

Edifier W830NB - полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением и потрясающим звуком с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Усовершенствованная гибридная цифровая технология шумоподавления обеспечивает снижение шума до -45 дБ, что на 18% больше по сравнению с предыдущим поколением. Это создаст для вас личное убежище, блокируя все окружающие шумы. Благодаря встроенному аккумулятору большой емкости и чипсету с низким энергопотреблением он обеспечивает впечатляющие 94 часа непрерывного воспроизведения музыки с выключенным ANC. Независимо от того, путешествуете ли вы или решаете повседневные задачи, наслаждайтесь длительным использованием без хлопот с частой подзарядкой.

Отзывы о товаре Наушники Edifier W830NB Black




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Edifier W830NB - полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением и потрясающим звуком с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Усовершенствованная гибридная цифровая технология шумоподавления обеспечивает снижение шума до -45 дБ, что на 18% больше по сравнению с предыдущим поколением. Это создаст для вас личное убежище, блокируя все окружающие шумы. Благодаря встроенному аккумулятору большой емкости и чипсету с низким энергопотреблением он обеспечивает впечатляющие 94 часа непрерывного воспроизведения музыки с выключенным ANC. Независимо от того, путешествуете ли вы или решаете повседневные задачи, наслаждайтесь длительным использованием без хлопот с частой подзарядкой.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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