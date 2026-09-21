Наушники Edifier W830NB Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Edifier W830NB Black
Edifier W830NB - полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением и потрясающим звуком с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Усовершенствованная гибридная цифровая технология шумоподавления обеспечивает снижение шума до -45 дБ, что на 18% больше по сравнению с предыдущим поколением. Это создаст для вас личное убежище, блокируя все окружающие шумы. Благодаря встроенному аккумулятору большой емкости и чипсету с низким энергопотреблением он обеспечивает впечатляющие 94 часа непрерывного воспроизведения музыки с выключенным ANC. Независимо от того, путешествуете ли вы или решаете повседневные задачи, наслаждайтесь длительным использованием без хлопот с частой подзарядкой.
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