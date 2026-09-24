Наушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GWHT) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GWHT) White
Проводите каждый свой день с JBL Tune Buds 2 полностью беспроводными наушниками с адаптивным шумоподавлением. Они обеспечивают до 48 часов исключительного звука JBL Pure Bass и JBL Spatial Sound, а эргономичный (и водо- и пыленепроницаемый) дизайн обеспечивает вам комфорт в течение всего дня в любую погоду. Наслаждайтесь идеально звучащими звонками без окружающего шума, все это управляется с помощью интуитивно понятных сенсорных элементов управления. Благодаря адаптивному шумоподавлению и технологии Smart Ambient вы можете отключиться от окружающего мира или выбрать, насколько вы взаимодействуете с окружающим миром. Вы даже можете персонализировать свой звуковой опыт с помощью приложения JBL Headphones и настроить звук вокруг себя с помощью Personi-Fi 3.0. Вставьте в уши JBL Tune Buds 2 и познайте свой мир по-своему.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 6 120 руб.1530 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
-
В наличииЦена 6 200 руб. 12 555 руб.1550 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 6 500 руб. 16 376 руб.1625 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 6 550 руб. 9 790 руб.1638 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Black
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Cream
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Midnight Blue
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GWHT) White