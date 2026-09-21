Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 Black
Наушники TWS QUMO LiFE выполнены в виде вкладышей. Наушники вставляются глубоко в ушной канал и надежно там удерживаются. Для соединения с устройствами модель использует Bluetooth-канал. Аккумулятор емкостью 30 мА·ч позволяет наушникам звучать в течение 4 часов. Гарнитура помещена в зарядный кейс со встроенной батареей емкостью 200 мА·ч. Благодаря ему можно заряжать устройство в дороге, когда нет доступа к розеткам. Кейс увеличивает время работы модели. По LED-индикатору можно отслеживать состояние заряда QUMO LiFE. На корпусе футляра выполнен разъем Lightning для подключения к технике Apple. В комплекте есть переходник Lightning 8 Pin (F)- USB-C (M), при помощи которого можно подключать кейс к Android-устройствам. Поддержка диапазона 20-20000 Гц обеспечивает сбалансированный звук.
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Теги товара: Беспроводные TWS
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
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