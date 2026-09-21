Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink
Bluetooth гарнитура Qumo Party Cat украшена ушками котика и многоцветной RGB-подсветкой, благодаря чему отличается ярким и милым дизайном и может стать запоминающимся подарком для вашего ребенка или ярким украшением вашего образа на вечеринке. Кроме того, данная модель отличается удобством использования, что обусловлено конструкцией накладного типа с мягкими амбушюрами. В основе Qumo Party Cat используются высококачественные динамики с диаметром мембраны 40 мм. Благодаря этому, а также поддержке звуковой схемы формата 2.0 и широкому частотному диапазону, данная модель может обеспечить высокое качество звучания вне зависимости от того, что вы слушаете. Также наушники снабжены микрофоном, благодаря которому вы сможете общаться по телефону как вам удобно. Гарнитура может подключаться к самым разным устройствам при помощи протокола Bluetooth 4.2 с радиусом действия до 10 м. Благодаря встроенному аккумулятору время работы на одном заряде может достигать 14 ч. Кроме того, возможно и проводное соединение при помощи стандартного кабеля Jack 3.5 мм. Для управления громкостью на корпусе предусмотрены механические кнопки. Наушники поставляются с кабелем для зарядки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 черный+белый
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B571 63571
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-7P
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитНaушники Smartbuy ADVANCE черный (SBH911)
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-30 черный
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНаушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНаушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH100i черный
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 639 руб.310 руб. в СплитНаушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
Отзывы о товаре Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink