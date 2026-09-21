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Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink купить с доставкой в Москве
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Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink

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Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 1
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 2
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 3
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 4
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 5
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 6
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 7
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 8
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 9
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 10
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 11
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 12
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 1
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 2
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 3
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 4
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 5
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 6
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 7
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 8
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 9
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 10
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 11
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 12
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706185
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х15х11
Вес, г.
480

Описание товара Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink

Bluetooth гарнитура Qumo Party Cat украшена ушками котика и многоцветной RGB-подсветкой, благодаря чему отличается ярким и милым дизайном и может стать запоминающимся подарком для вашего ребенка или ярким украшением вашего образа на вечеринке. Кроме того, данная модель отличается удобством использования, что обусловлено конструкцией накладного типа с мягкими амбушюрами. В основе Qumo Party Cat используются высококачественные динамики с диаметром мембраны 40 мм. Благодаря этому, а также поддержке звуковой схемы формата 2.0 и широкому частотному диапазону, данная модель может обеспечить высокое качество звучания вне зависимости от того, что вы слушаете. Также наушники снабжены микрофоном, благодаря которому вы сможете общаться по телефону как вам удобно. Гарнитура может подключаться к самым разным устройствам при помощи протокола Bluetooth 4.2 с радиусом действия до 10 м. Благодаря встроенному аккумулятору время работы на одном заряде может достигать 14 ч. Кроме того, возможно и проводное соединение при помощи стандартного кабеля Jack 3.5 мм. Для управления громкостью на корпусе предусмотрены механические кнопки. Наушники поставляются с кабелем для зарядки.

Отзывы о товаре Наушники Qumo Party Cat ВТ 0025 White/Pink




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth гарнитура Qumo Party Cat украшена ушками котика и многоцветной RGB-подсветкой, благодаря чему отличается ярким и милым дизайном и может стать запоминающимся подарком для вашего ребенка или ярким украшением вашего образа на вечеринке. Кроме того, данная модель отличается удобством использования, что обусловлено конструкцией накладного типа с мягкими амбушюрами. В основе Qumo Party Cat используются высококачественные динамики с диаметром мембраны 40 мм. Благодаря этому, а также поддержке звуковой схемы формата 2.0 и широкому частотному диапазону, данная модель может обеспечить высокое качество звучания вне зависимости от того, что вы слушаете. Также наушники снабжены микрофоном, благодаря которому вы сможете общаться по телефону как вам удобно. Гарнитура может подключаться к самым разным устройствам при помощи протокола Bluetooth 4.2 с радиусом действия до 10 м. Благодаря встроенному аккумулятору время работы на одном заряде может достигать 14 ч. Кроме того, возможно и проводное соединение при помощи стандартного кабеля Jack 3.5 мм. Для управления громкостью на корпусе предусмотрены механические кнопки. Наушники поставляются с кабелем для зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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