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Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка

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Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка - фото 1
Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка - фото 2
Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка - фото 1
  • Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка - фото 2
  • Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706147
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Другая причина, Плачь и смотри, Милая, Бог тебя выдумал, Песня о любви, Они знакомы давно, Не плачь, Где ты была, Беги, беги, В облаках, Танго, Письмо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка

Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Другая причина, Плачь и смотри, Милая, Бог тебя выдумал, Песня о любви, Они знакомы давно, Не плачь, Где ты была, Беги, беги, В облаках, Танго, Письмо
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Непара - Лучшие песни (4620032918270) виниловая пластинка
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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