Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020FCP) Black
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Емкость аккумулятора
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705991
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Плотность пикселей
282
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
180
Габариты
24.86x43.45xx8.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
90
Описание товара Фитнес браслет Huawei Band 10 (55020FCP) Black
HUAWEI Band 10 — это спортивный браслет с цветным полностью сенсорным экраном, боковой кнопкой управления и водонепроницаемыми свойствами (на глубине до 50 метров). Умное носимое устройство оснащено широким набором функций, включая распознавание режимов тренировок, умный мониторинг пульса, помощник для тренировок, несколько режимов тренировок, мониторинг сна, уведомления, автоматическое измерение уровня кислорода в крови SpO2 и управление воспроизведением музыки.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
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Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
194?368
Плотность пикселей
282
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
180
Габариты
24.86x43.45xx8.99 мм
Страна производитель
Китай
HUAWEI Band 10 — это спортивный браслет с цветным полностью сенсорным экраном, боковой кнопкой управления и водонепроницаемыми свойствами (на глубине до 50 метров). Умное носимое устройство оснащено широким набором функций, включая распознавание режимов тренировок, умный мониторинг пульса, помощник для тренировок, несколько режимов тренировок, мониторинг сна, уведомления, автоматическое измерение уровня кислорода в крови SpO2 и управление воспроизведением музыки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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