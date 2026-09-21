Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black
Смартфон Blackview A200 Pro OLED оснащен 6.5-дюймовым экраном с разрешением 2400x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Устройство оснащено 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. Blackview A200 Pro оснащен тройной основной камерой с разрешением 100 Мп и более, что позволяет делать качественные фотографии и снимать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп позволяет делать качественные селфи. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE и 5G, что обеспечивает стабильное подключение к интернету и позволяет использовать все возможности современных приложений. В комплект поставки входят: смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и скрепка для извлечения слота SIM-карты/карты памяти.
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