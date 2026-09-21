Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver
Умные часы Xiaomi – это идеальное сочетание стиля, функциональности и современных технологий. Эти часы произведены в Китае и демонстрируют высокое качество сборки, присущее продукции бренда Xiaomi. С весом всего 0,044 кг, они практически неощутимы на запястье, обеспечивая максимальный комфорт в повседневном использовании. Благодаря продуманной влагозащите, часы будут надежно работать в любых погодных условиях и при разной активности, будь то занятия спортом или прогулки под дождем. Операционная система HyperOS открывает доступ к разнообразным приложениям и функциям, обеспечивая интуитивно понятный интерфейс и стабильную работу устройства. Металлический корпус серебристого цвета не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и гарантирует долговечность устройства. Силиконовый ремешок с возможностью регулировки длины обеспечивает комфортную посадку на запястье, а сменный ремешок позволяет вам изменять стиль в зависимости от вашего настроения. В комплекте идет ремешок белого цвета, что придает элегантности и универсальности во всех образах. Умные часы Xiaomi оснащены емким аккумулятором на 486 мА·ч, который позволяет устройству функционировать до 120 часов в активном режиме без необходимости подзарядки. Это делает их отличным спутником на протяжении нескольких дней без пересмотра уровня заряда. С плотностью пикселей 326 ppi на ярком дисплее вы сможете наслаждаться четким изображением и легко считывать информацию даже при ярком солнечном свете. Вибрация настраивается в зависимости от ваших предпочтений, чтобы ненавязчиво оповещать вас о важных событиях и входящих уведомлениях. В общем, умные часы Xiaomi – это надежный и стильный гаджет для тех, кто ценит функциональность, комфорт и современный дизайн.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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