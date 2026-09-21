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Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver

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Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 1
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 2
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 3
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 4
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 5
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 6
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 7
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 8
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 9
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 10
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 11
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 12
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 13
Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch S4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.43
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705836
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch S4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.43
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр, холла
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
мониторинг пульса, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, персональный индекс активности, дыхательные упражнения
Функции
построение маршрута, смена дизайна циферблата, измерение пройденного расстояния, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
486
Время работы в активном режиме
120
Габариты
47x47x12 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х4
Вес, г.
343

Описание товара Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver

Умные часы Xiaomi – это идеальное сочетание стиля, функциональности и современных технологий. Эти часы произведены в Китае и демонстрируют высокое качество сборки, присущее продукции бренда Xiaomi. С весом всего 0,044 кг, они практически неощутимы на запястье, обеспечивая максимальный комфорт в повседневном использовании. Благодаря продуманной влагозащите, часы будут надежно работать в любых погодных условиях и при разной активности, будь то занятия спортом или прогулки под дождем. Операционная система HyperOS открывает доступ к разнообразным приложениям и функциям, обеспечивая интуитивно понятный интерфейс и стабильную работу устройства. Металлический корпус серебристого цвета не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и гарантирует долговечность устройства. Силиконовый ремешок с возможностью регулировки длины обеспечивает комфортную посадку на запястье, а сменный ремешок позволяет вам изменять стиль в зависимости от вашего настроения. В комплекте идет ремешок белого цвета, что придает элегантности и универсальности во всех образах. Умные часы Xiaomi оснащены емким аккумулятором на 486 мА·ч, который позволяет устройству функционировать до 120 часов в активном режиме без необходимости подзарядки. Это делает их отличным спутником на протяжении нескольких дней без пересмотра уровня заряда. С плотностью пикселей 326 ppi на ярком дисплее вы сможете наслаждаться четким изображением и легко считывать информацию даже при ярком солнечном свете. Вибрация настраивается в зависимости от ваших предпочтений, чтобы ненавязчиво оповещать вас о важных событиях и входящих уведомлениях. В общем, умные часы Xiaomi – это надежный и стильный гаджет для тех, кто ценит функциональность, комфорт и современный дизайн.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Watch S4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.43
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр, холла
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
мониторинг пульса, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, персональный индекс активности, дыхательные упражнения
Функции
построение маршрута, смена дизайна циферблата, измерение пройденного расстояния, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
486
Время работы в активном режиме
120
Габариты
47x47x12 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умные часы Xiaomi – это идеальное сочетание стиля, функциональности и современных технологий. Эти часы произведены в Китае и демонстрируют высокое качество сборки, присущее продукции бренда Xiaomi. С весом всего 0,044 кг, они практически неощутимы на запястье, обеспечивая максимальный комфорт в повседневном использовании. Благодаря продуманной влагозащите, часы будут надежно работать в любых погодных условиях и при разной активности, будь то занятия спортом или прогулки под дождем. Операционная система HyperOS открывает доступ к разнообразным приложениям и функциям, обеспечивая интуитивно понятный интерфейс и стабильную работу устройства. Металлический корпус серебристого цвета не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и гарантирует долговечность устройства. Силиконовый ремешок с возможностью регулировки длины обеспечивает комфортную посадку на запястье, а сменный ремешок позволяет вам изменять стиль в зависимости от вашего настроения. В комплекте идет ремешок белого цвета, что придает элегантности и универсальности во всех образах. Умные часы Xiaomi оснащены емким аккумулятором на 486 мА·ч, который позволяет устройству функционировать до 120 часов в активном режиме без необходимости подзарядки. Это делает их отличным спутником на протяжении нескольких дней без пересмотра уровня заряда. С плотностью пикселей 326 ppi на ярком дисплее вы сможете наслаждаться четким изображением и легко считывать информацию даже при ярком солнечном свете. Вибрация настраивается в зависимости от ваших предпочтений, чтобы ненавязчиво оповещать вас о важных событиях и входящих уведомлениях. В общем, умные часы Xiaomi – это надежный и стильный гаджет для тех, кто ценит функциональность, комфорт и современный дизайн.
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Отзывы


Умные часы Xiaomi Watch S4 (BHR9197GL) Silver - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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