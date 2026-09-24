Manu Delago - Environ Me (5016958098643) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Environ Me
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 705433
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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958098643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Environ Me
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Interference, Liquid Hands, Transformotion, Curveball, Recycling Autoshred, Patters Pulse Popcorn, Faunasauna, Trees for the Wood, Emberplay, Acoustic Aviation, Footsteps (Feat. Isobel Cope)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manu Delago - Environ Me (5016958098643) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Interference, Liquid Hands, Transformotion, Curveball, Recycling Autoshred, Patters Pulse Popcorn, Faunasauna, Trees for the Wood, Emberplay, Acoustic Aviation, Footsteps (Feat. Isobel Cope)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958098643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Manu Delago
Альбом (сингл)
Environ Me
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Interference, Liquid Hands, Transformotion, Curveball, Recycling Autoshred, Patters Pulse Popcorn, Faunasauna, Trees for the Wood, Emberplay, Acoustic Aviation, Footsteps (Feat. Isobel Cope)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Interference, Liquid Hands, Transformotion, Curveball, Recycling Autoshred, Patters Pulse Popcorn, Faunasauna, Trees for the Wood, Emberplay, Acoustic Aviation, Footsteps (Feat. Isobel Cope)
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Manu Delago - Environ Me (5016958098643) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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