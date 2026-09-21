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Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка

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Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка - фото 1
Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка - фото 2
Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Majesty And Decay
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка - фото 1
  • Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка - фото 2
  • Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361247393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Majesty And Decay
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, The Purge, A Token of Malice, Majesty and Decay, Divine Code, In Human Form, A Glorious Epoch, Interlude, A Thunderous Consequence, The Rapture of Ghosts, Power and Shame, The Comfort of Cowards
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка

Majesty and Decay — восьмой студийный альбом дэт-метал группы Immolation, издан 9 марта 2010 года на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на прозрачном синем виниле. Immolation — американская дэт-метал-группа, образованная в 1986 году в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Группа известна своим технически сложным стилем, мрачными и атмосферными композициями и глубоким вокалом. Immolation выпустили несколько заметных альбомов, которые считаются плодотворными произведениями в жанре дэт-метала. Их тексты часто черпают вдохновение из таких тем, как религия, социальная критика и апокалиптические видения. Группа поддерживала стабильное качество продукции на протяжении всей своей карьеры, оставаясь крупным именем на дэт-метал-сцене.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361247393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Majesty And Decay
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, The Purge, A Token of Malice, Majesty and Decay, Divine Code, In Human Form, A Glorious Epoch, Interlude, A Thunderous Consequence, The Rapture of Ghosts, Power and Shame, The Comfort of Cowards
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Majesty and Decay — восьмой студийный альбом дэт-метал группы Immolation, издан 9 марта 2010 года на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на прозрачном синем виниле. Immolation — американская дэт-метал-группа, образованная в 1986 году в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Группа известна своим технически сложным стилем, мрачными и атмосферными композициями и глубоким вокалом. Immolation выпустили несколько заметных альбомов, которые считаются плодотворными произведениями в жанре дэт-метала. Их тексты часто черпают вдохновение из таких тем, как религия, социальная критика и апокалиптические видения. Группа поддерживала стабильное качество продукции на протяжении всей своей карьеры, оставаясь крупным именем на дэт-метал-сцене.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immolation - Majesty And Decay (coloured) (0727361247393) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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