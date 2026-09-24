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Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка

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Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 1
Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 2
Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 3
Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 4
Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Panic Broadcast
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 1
  • Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 2
  • Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 3
  • Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 4
  • Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361225674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Panic Broadcast
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Late for the Kill, Early for the Slaughter, Two Lives Worth of Reckoning, The Thrill, Deliverance Is Mine, Night Comes Clean King of the Threshold, Let This River Flow, Epitome, The Akuma Afterglow, Enter Dog of Pavlov
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка

The Panic Broadcast — восьмой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Soilwork выпущенный в 2010 году. Издание на цветном виниле.. В музыкальном плане на этом альбоме группа снова вернулась к своим скоростным, мелодичным дэт-металлическим корням, хотя уже присутствующее альтернативное и металкорное звучание все еще остается. В США было продано около 5257 копий The Panic Broadcast за первую неделю. Альбом дебютировал под номером 88 в чарте Billboard 200 что сделало его альбомом с самым высоким рейтингом за всю карьеру Soilwork на тот момент.

Отзывы о товаре Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361225674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Panic Broadcast
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Late for the Kill, Early for the Slaughter, Two Lives Worth of Reckoning, The Thrill, Deliverance Is Mine, Night Comes Clean King of the Threshold, Let This River Flow, Epitome, The Akuma Afterglow, Enter Dog of Pavlov
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Panic Broadcast — восьмой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Soilwork выпущенный в 2010 году. Издание на цветном виниле.. В музыкальном плане на этом альбоме группа снова вернулась к своим скоростным, мелодичным дэт-металлическим корням, хотя уже присутствующее альтернативное и металкорное звучание все еще остается. В США было продано около 5257 копий The Panic Broadcast за первую неделю. Альбом дебютировал под номером 88 в чарте Billboard 200 что сделало его альбомом с самым высоким рейтингом за всю карьеру Soilwork на тот момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soilwork - Panic Broadcast (coloured) (0727361225674) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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