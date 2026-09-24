Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 705403
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841605013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
сумка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841605013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
сумка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
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Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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