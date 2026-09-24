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Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка

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Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 1
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 2
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 3
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 4
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 5
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 6
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 7
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 1
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 2
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 3
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 4
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 5
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 6
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 7
  • Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841605013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
сумка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)

Отзывы о товаре Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841605013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
сумка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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