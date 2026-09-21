Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка
Hell Awaits — второй студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный в марте 1985 года лейблом Metal Blade Records. Издание на цветном виниле с постером. Дебютный альбом группы 1983 года Show No Mercy стал самым продаваемым релизом Metal Blade Records, и в результате продюсер Брайан Слэгел захотел выпустить второй альбом Slayer. Для этого Слэгел профинансировал бюджет записи (Show No Mercy оплачивали участники группы) и нанял нескольких опытных продюсеров для помощи в студии. Лирические темы Hell Awaits включают ад и Сатану, как и в их дебютном альбоме; вступление к заглавному треку, проигранное задом наперед, показывает повторяющуюся фразу «join us». В музыкальном плане альбом представляет собой наиболее прогрессивную и разнообразную работу группы по сравнению с их предыдущими релизами, и, по словам Керри Кинга, он и Джефф Ханнеман в то время были очень увлечены Mercyful Fate, что затем привело к более длинным и прогрессивным песням. Определенные как «влияющие на будущие экстремальные металлические группы», самые популярные песни с Hell Awaits были перезаписаны различными андеграундными металлическими группами и появились на нескольких трибьют-альбомах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитDream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (019...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитMickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитNad Sylvan - Spiritus Mundi (0194398583013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Wedding Present - Seamonsters (0194398789811) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитInoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитIl Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитPeter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) в...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOriginal Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (colou...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) винило...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Slayer - Hell Awaits (coloured) (0039841578775) виниловая пластинка