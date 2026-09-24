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Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Twentyfour
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759196211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Twentyfour
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Fandango, Tears of Hope, Esmeralda, Capriccio Suite, Avas Dance in the Moonlight Immeasurable Part1, Immeasurable Part2, Eden, Close Your Eyes, Immeasurable Part3, Paradox of Puppets, For Only You, Genetik, Testament 24, Precocious
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка

«Twentyfour » Эла Ди Меолы является свидетельством творчества. Задуманный в неспокойные времена пандемии Covid, то, что началось как простой акустический проект, превратилось в нечто гораздо более грандиозное. Первоначальное намерение Эла создать акустический альбом, отражающий вызовы времени, расширилось в геометрической прогрессии, поскольку он обнаружил, что не может устоять перед очарованием безграничных музыкальных исследований. За четыре года Twentyfour превратился в шедевр, полный замысловатых мелодий, разнообразной инструментовки и захватывающих моментов. Это путешествие по музыкальной эволюции Эла, демонстрирующее его виртуозность и видение в те особые времена. Каждый трек — это момент в течение этих четырех лет и современный свидетель событий. Главный сингл Fandango - это электризующее музыкальное произведение, которое закрепляет статус Эла Ди Меолы как пионера в мире современного джаза и фьюжн. Его техническое мастерство и эмоциональное выражение ярко сияют в этой волнующей композиции, оставляя неизгладимое впечатление у всех, кто испытывает ее звуковую палитру. Черпая вдохновение из традиционной музыки фламенко, Fandango сочетает традиционные элементы с современной джазовой чувствительностью, в результате чего получается действительно уникальный и захватывающий опыт прослушивания.

Отзывы о товаре Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759196211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Twentyfour
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Fandango, Tears of Hope, Esmeralda, Capriccio Suite, Avas Dance in the Moonlight Immeasurable Part1, Immeasurable Part2, Eden, Close Your Eyes, Immeasurable Part3, Paradox of Puppets, For Only You, Genetik, Testament 24, Precocious
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Twentyfour » Эла Ди Меолы является свидетельством творчества. Задуманный в неспокойные времена пандемии Covid, то, что началось как простой акустический проект, превратилось в нечто гораздо более грандиозное. Первоначальное намерение Эла создать акустический альбом, отражающий вызовы времени, расширилось в геометрической прогрессии, поскольку он обнаружил, что не может устоять перед очарованием безграничных музыкальных исследований. За четыре года Twentyfour превратился в шедевр, полный замысловатых мелодий, разнообразной инструментовки и захватывающих моментов. Это путешествие по музыкальной эволюции Эла, демонстрирующее его виртуозность и видение в те особые времена. Каждый трек — это момент в течение этих четырех лет и современный свидетель событий. Главный сингл Fandango - это электризующее музыкальное произведение, которое закрепляет статус Эла Ди Меолы как пионера в мире современного джаза и фьюжн. Его техническое мастерство и эмоциональное выражение ярко сияют в этой волнующей композиции, оставляя неизгладимое впечатление у всех, кто испытывает ее звуковую палитру. Черпая вдохновение из традиционной музыки фламенко, Fandango сочетает традиционные элементы с современной джазовой чувствительностью, в результате чего получается действительно уникальный и захватывающий опыт прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Twentyfour (4029759196211) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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