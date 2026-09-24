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Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка

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Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 1
Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 2
Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 3
Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 4
Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
Never Not Together
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 1
  • Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 2
  • Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 3
  • Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 4
  • Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506834852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
Never Not Together
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
So Much Love, Come Get Me, Live Learn And Forget, Just Wait, Something I Should Do Looking For You, Crowded Star, Mathilda, Ride In The Unknown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: So Much Love, Come Get Me, Live Learn And Forget, Just Wait, Something I Should Do Looking For You, Crowded Star, Mathilda, Ride In The Unknown

Отзывы о товаре Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506834852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
Never Not Together
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
So Much Love, Come Get Me, Live Learn And Forget, Just Wait, Something I Should Do Looking For You, Crowded Star, Mathilda, Ride In The Unknown
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: So Much Love, Come Get Me, Live Learn And Forget, Just Wait, Something I Should Do Looking For You, Crowded Star, Mathilda, Ride In The Unknown
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nada Surf - Never Not Together (4250506834852) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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