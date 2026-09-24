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John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка

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John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка - фото 1
John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка - фото 1
  • John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705238
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка

Концертник Джона Фогерти, записанный в декабре 1997 года перед живой аудиторией в студии WarnerBros. Studios, впервые выходит на виниле! В него вошли «Born On the Bayou», «Centerfield», «Fortunate Son», «Proud Mary» и многие другие.. Как певец, гитарист и автор песен группы Creedance Clearwater Revival Джон Фогерти стал звездой. До своего распада группа имела девять хитов, вошедших в десятку лучших в США, и все они были написаны Джоном. Фогерти продолжал выступать сольно, но альбомы выпускал с большими перерывами. Но фанбаза верна и терпелива. Всего пять студийных альбомов за 25 лет, но все они попали в чарты, а Centerfield даже достиг первого места в Billboard 200. Последним признаком жизни на сегодняшний день стал концертный альбом Premonition, который впервые вышел в 1998 году. Новый студийный альбом Джона Фогерти появится в магазинах этой осенью. Хорошо, что концертный альбом Premonition, единственный сборник сольных хитов Creedance Clearwater и Джона Фогерти, снова доступен.

Отзывы о товаре John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Концертник Джона Фогерти, записанный в декабре 1997 года перед живой аудиторией в студии WarnerBros. Studios, впервые выходит на виниле! В него вошли «Born On the Bayou», «Centerfield», «Fortunate Son», «Proud Mary» и многие другие.. Как певец, гитарист и автор песен группы Creedance Clearwater Revival Джон Фогерти стал звездой. До своего распада группа имела девять хитов, вошедших в десятку лучших в США, и все они были написаны Джоном. Фогерти продолжал выступать сольно, но альбомы выпускал с большими перерывами. Но фанбаза верна и терпелива. Всего пять студийных альбомов за 25 лет, но все они попали в чарты, а Centerfield даже достиг первого места в Billboard 200. Последним признаком жизни на сегодняшний день стал концертный альбом Premonition, который впервые вышел в 1998 году. Новый студийный альбом Джона Фогерти появится в магазинах этой осенью. Хорошо, что концертный альбом Premonition, единственный сборник сольных хитов Creedance Clearwater и Джона Фогерти, снова доступен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Fogerty - Premonition (4099964054910) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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