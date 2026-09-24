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The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка

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The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Schtick: Yarbles Revisited
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618213510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Schtick: Yarbles Revisited
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Couldn't Get Ahead, Rollin' Dany, Petty (Thief) Lout, Cruiser's Creek, Vixen, Ma Riley, Cruiser's Creek*, Couldn't Get Ahead*, Gut of the Quantifier*, Spoilt Victorian Child*, L..a.*
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Couldn't Get Ahead, Rollin' Dany, Petty (Thief) Lout, Cruiser's Creek, Vixen, Ma Riley, Cruiser's Creek*, Couldn't Get Ahead*, Gut of the Quantifier*, Spoilt Victorian Child*, L..a.*



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618213510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Schtick: Yarbles Revisited
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Couldn't Get Ahead, Rollin' Dany, Petty (Thief) Lout, Cruiser's Creek, Vixen, Ma Riley, Cruiser's Creek*, Couldn't Get Ahead*, Gut of the Quantifier*, Spoilt Victorian Child*, L..a.*
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Couldn't Get Ahead, Rollin' Dany, Petty (Thief) Lout, Cruiser's Creek, Vixen, Ma Riley, Cruiser's Creek*, Couldn't Get Ahead*, Gut of the Quantifier*, Spoilt Victorian Child*, L..a.*


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - Schtick: Yarbles Revisited (0607618213510) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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