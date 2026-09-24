Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CS55
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 705167
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500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CS55
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, г.
300
Описание товара Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01
Комбинированные плоскогубцы 22024-1-18, 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 с нескользящими двухкомпонентными рукоятками удобно держать во время работ с большим усилием. Инструмент не выскальзывает. Есть упор для пальцев, который облегчает сжатие инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CS55
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Комбинированные плоскогубцы 22024-1-18, 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 с нескользящими двухкомпонентными рукоятками удобно держать во время работ с большим усилием. Инструмент не выскальзывает. Есть упор для пальцев, который облегчает сжатие инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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