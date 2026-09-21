Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
400
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704100
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Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1420 400Вт белый/серебристый
Миксер Vitek VT-1420 ? надежный прибор, предназначенный для быстрого взбивания крема, яичных белков. Конструкция венчиков с широкими лопастями позволяет эффективно перемешивать различные ингредиенты для получения однородной консистенции. Мощность устройства соответствует 400 Вт: мотор с такой мощностью эффективно справляется с любыми задачами, даже если вы всегда работаете на максимальной скорости. Всего миксер поддерживает 5 скоростных режимов, переключатель которых расположен в верхней части корпуса на ручке.
Корпус Vitek VT-1420 произведен из пластика. Широкая ручка обеспечивает комфортный хват, что позволит взбивать продукты, в течение долгого времени держа прибор в руке. Помимо двух венчиков устройство использует два хромированных крюка, с которыми вам будет легко замешать тесто любой консистенции. Для отсоединения насадок можно воспользоваться специальной кнопкой. Прибор обладает защитой от перегрева благодаря реализованной в корпусе системе охлаждения.
Миксер Vitek VT-1420 ? надежный прибор, предназначенный для быстрого взбивания крема, яичных белков. Конструкция венчиков с широкими лопастями позволяет эффективно перемешивать различные ингредиенты для получения однородной консистенции. Мощность устройства соответствует 400 Вт: мотор с такой мощностью эффективно справляется с любыми задачами, даже если вы всегда работаете на максимальной скорости. Всего миксер поддерживает 5 скоростных режимов, переключатель которых расположен в верхней части корпуса на ручке.
Корпус Vitek VT-1420 произведен из пластика. Широкая ручка обеспечивает комфортный хват, что позволит взбивать продукты, в течение долгого времени держа прибор в руке. Помимо двух венчиков устройство использует два хромированных крюка, с которыми вам будет легко замешать тесто любой консистенции. Для отсоединения насадок можно воспользоваться специальной кнопкой. Прибор обладает защитой от перегрева благодаря реализованной в корпусе системе охлаждения.
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