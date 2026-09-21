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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704071
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Описание товара Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый
Кухонная машина VITEK VT-1432 – это мощный шестискоростной прибор, готовый взять на себя большую часть тяжёлой ручной работы на кухне, например, вымешивание теста или взбивание белков и кремов. Для идеального результата в VITEK VT 1432 реализована инновационная технология планетарного вращения насадок, которых у машины три: крюк для теста, насадка для смешивания и венчик для сбивания. Чаша изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, чтобы уберечь ваши блюда от посторонних привкусов и запахов. Она также имеет прозрачную крышку со специальным отверстием, что позволяет контролировать процесс смешивания, а также добавлять ингредиенты, не прерывая процесса работы. Компактный эргономичный корпус машины сделан из прочного пластика, что обеспечивает ей легкий уход и хранение.
Кухонная машина VITEK VT-1432 – это мощный шестискоростной прибор, готовый взять на себя большую часть тяжёлой ручной работы на кухне, например, вымешивание теста или взбивание белков и кремов. Для идеального результата в VITEK VT 1432 реализована инновационная технология планетарного вращения насадок, которых у машины три: крюк для теста, насадка для смешивания и венчик для сбивания. Чаша изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, чтобы уберечь ваши блюда от посторонних привкусов и запахов. Она также имеет прозрачную крышку со специальным отверстием, что позволяет контролировать процесс смешивания, а также добавлять ингредиенты, не прерывая процесса работы. Компактный эргономичный корпус машины сделан из прочного пластика, что обеспечивает ей легкий уход и хранение.
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