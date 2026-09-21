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Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый

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Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 1
Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 2
Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 3
Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 4
Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 1
  • Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 2
  • Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 3
  • Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 4
  • Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704071
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Размеры в упаковке, см
36х33х25
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый

Кухонная машина VITEK VT-1432 – это мощный шестискоростной прибор, готовый взять на себя большую часть тяжёлой ручной работы на кухне, например, вымешивание теста или взбивание белков и кремов. Для идеального результата в VITEK VT 1432 реализована инновационная технология планетарного вращения насадок, которых у машины три: крюк для теста, насадка для смешивания и венчик для сбивания. Чаша изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, чтобы уберечь ваши блюда от посторонних привкусов и запахов. Она также имеет прозрачную крышку со специальным отверстием, что позволяет контролировать процесс смешивания, а также добавлять ингредиенты, не прерывая процесса работы. Компактный эргономичный корпус машины сделан из прочного пластика, что обеспечивает ей легкий уход и хранение.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Vitek VT-1432 900Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Описание
Кухонная машина VITEK VT-1432 – это мощный шестискоростной прибор, готовый взять на себя большую часть тяжёлой ручной работы на кухне, например, вымешивание теста или взбивание белков и кремов. Для идеального результата в VITEK VT 1432 реализована инновационная технология планетарного вращения насадок, которых у машины три: крюк для теста, насадка для смешивания и венчик для сбивания. Чаша изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, чтобы уберечь ваши блюда от посторонних привкусов и запахов. Она также имеет прозрачную крышку со специальным отверстием, что позволяет контролировать процесс смешивания, а также добавлять ингредиенты, не прерывая процесса работы. Компактный эргономичный корпус машины сделан из прочного пластика, что обеспечивает ей легкий уход и хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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