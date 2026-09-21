Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая
Многофункциональная микроволновая печь позволяет готовить пищу самыми разными способами. Внутренний объем устройства составляет 20 л, а диаметр поворотного стола внутри него — 255 мм. Такого сочетания хватит даже для тепловой обработки пищи в большой емкости, рассчитанной на большое количество порций, в самых разных режимах. Данная модель оснащена грилем, который может работать как отдельно, так и в сочетании с микроволнами. Он выполнен с использованием отдельного ТЭН. Мощность СВЧ достигает 700 Вт, а в комплекте с печью поставляется эргономичная решетка, на которой удобно готовить с помощью гриля. Помимо этого, функционал устройства включает автоматические разогрев и разморозку, а также приготовление по заданной программе. Запустить процесс можно отложено, по встроенному таймеру. Прибор оснащён защитой от детей. Для удобства очистки изнутри микроволновка отделана специальной эмалью, за которой легко ухаживать. Все настройки отображаются на информативном и ярком ЖК-дисплее, а установка режима приготовления осуществляется с помощью всего нескольких органов управления — колеса и нескольких кнопок. С ними легко разберется любой, все очень интуитивно и снабжено пиктограммами. В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитМикроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитМикроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 8 510 руб. 15 120 руб.2128 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 8 650 руб.2163 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2060 20л. 700Вт белая