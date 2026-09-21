Чайник электрический Hyundai HYK-G3402
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3402
Hyundai HYK-G3402 – это эргономичный современный чайник со скрытым нагревательным элементом и минимальным временем кипячения. Устройство вмещает до 1.7 л жидкости за один раз. Его стенки выполнены из стекла, которое не только создаёт приятный декоративный эффект, но также помогает удерживать тепло. На один из боков чайника нанесена индикация налитого объёма, представленная в литрах и приблизительном количестве чашек. По ней удобно ориентироваться, если чаепитие запланировано на несколько персон. При этом пустым девайс включить невозможно – сработает система защиты. В конце каждого цикла данная модель выключается автоматически. Также Hyundai HYK-G3402 оборудован яркой индикацией, которая срабатывает, когда чайник активируется. Подставка устройства имеет 360-градусную конструкцию, так что чайник на неё можно ставить в любом положении. Прибор имеет минималистичный дизайн и интерфейс. Однако если в процессе его эксплуатации возникнут вопросы, ответы на них можно найти в инструкции, идущей в комплекте с Hyundai HYK-G3402. Она написана полностью на русском языке. Благодаря хорошей выдаваемой мощности нагревательного элемента 2200 Вт устройство за считанные минуты нагреет до состояния кипения даже полный предусмотренный объём. Крышка Hyundai HYK-G3402 легко снимается по щелчку и не люфтит в закрытом состоянии. Все детали чайника точно подобраны и с точностью собраны.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри, серые
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри, серые
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