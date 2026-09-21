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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Управление
поворотные механические
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703802
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Прочее
5 уровней мощности, звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
таймер, автоматическая разморозка
Объем
20 л
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Управление
поворотные механические
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х26
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная

Современная микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 сделана из качественных материалов и имеет интуитивную и минималистичную систему управления. Корпус устройства выполнен в лаконичном чёрном цвете и оснащён всего двумя поворотными механизмами для контроля процесса термической обработки. Первый варьирует мощность от минимальной для автоматической разморозки до максимальной – 700 Вт, а второй – это таймер, который можно установить до 35 минут. Благодаря поворачивающейся тарелке еда в микроволновке прогревается равномерно и быстро. Данная модель отличается бережным энергопотреблением и вместительным внутренним объёмом, который составляет 20 л. Этого пространства достаточно даже для больших блюд на целую семью. При этом за Hyundai HYM-M2008 легко ухаживать: эмаль, использованная для отделки изнутри, изготовлена таким образом, чтобы легко очищаться без специальных средств, техник и инструментов. Дверца Hyundai HYM-M2008 надежно закрывается и легко открывается, когда это требуется. Достаточно просто потянуть за ручку. В комплекте с прибором поставляется инструкция полностью на русском языке.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Прочее
5 уровней мощности, звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
таймер, автоматическая разморозка
Объем
20 л
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Управление
поворотные механические
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Современная микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 сделана из качественных материалов и имеет интуитивную и минималистичную систему управления. Корпус устройства выполнен в лаконичном чёрном цвете и оснащён всего двумя поворотными механизмами для контроля процесса термической обработки. Первый варьирует мощность от минимальной для автоматической разморозки до максимальной – 700 Вт, а второй – это таймер, который можно установить до 35 минут. Благодаря поворачивающейся тарелке еда в микроволновке прогревается равномерно и быстро. Данная модель отличается бережным энергопотреблением и вместительным внутренним объёмом, который составляет 20 л. Этого пространства достаточно даже для больших блюд на целую семью. При этом за Hyundai HYM-M2008 легко ухаживать: эмаль, использованная для отделки изнутри, изготовлена таким образом, чтобы легко очищаться без специальных средств, техник и инструментов. Дверца Hyundai HYM-M2008 надежно закрывается и легко открывается, когда это требуется. Достаточно просто потянуть за ручку. В комплекте с прибором поставляется инструкция полностью на русском языке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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