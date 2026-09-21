Чайник электрический Hyundai HYK-P2407
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
20.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х16
Вес, кг.
1.1
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-P2407
Электрический чайник Hyundai HYK-P2407 с белым корпусом из экологичного пластика вместимостью 1.7 л и нагревательным элементом мощностью 2200 Вт позволит вскипятить воду для приготовления 7 порций чая. Наличие смотрового окна с тремя мерными метками поможет с высокой точностью рассчитать необходимый объем, а функция автоотключения – спокойно отвлечься на другие дела.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, белые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
20.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Hyundai HYK-P2407 с белым корпусом из экологичного пластика вместимостью 1.7 л и нагревательным элементом мощностью 2200 Вт позволит вскипятить воду для приготовления 7 порций чая. Наличие смотрового окна с тремя мерными метками поможет с высокой точностью рассчитать необходимый объем, а функция автоотключения – спокойно отвлечься на другие дела.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, белые
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, белые
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